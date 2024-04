Spaccio e detenzione di droga, 12 arresti a Palermo: a Ballarò piantagione di cannabis nella chiesa sconsacrata

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, nel corso di diversi interventi, hanno arrestato 12 persone accusate di spaccio e sequestrato 20 chili di stupefacente e 200 piante. La piantagione nella chiesa di Ballarò Nella chiesa sconsacrata di San Nicolò da Tolentino, in via del Bosco, a Ballarò, i carabinieri hanno individuato una serra indoor di cannabis con circa 70 piante alte oltre un metro. Un rudimentale sistema di irrigazione, illuminazione e aereazione era collegato abusivamente alla rete elettrica comunale. Cento piante indoor allo Zen I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, in tre diversi interventi, hanno arrestato 6 persone, tutte palermitane e già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane di 36 anni allo Zen 2, già agli arresti domiciliari, è stato trovato insieme ad altre quattro persone, le quali hanno tentato di fuggire. È stata trovata una coltivazione indoor di 100 piante di cannabis, alte circa 70 centimetri, e 9 chili di marijuana essiccata e pronta per l’introduzione nel mercato clandestino. La piantagione era collegata abusivamente alla rete elettrica. I quattro indagati sono stati arrestati per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di corrente elettrica.

Pusher a Ballarò Altri due pusher, uno di 20 anni e uno di 34 anni, sono stati arrestati a Ballarò, perché trovati in possesso di cocaina e hashish e 300 euro. La piantagione in casa a Ciaculli A Ciaculli, i militari della compagnia di Piazza Verdi nel corso di una perquisizione in casa di un trentaduenne, hanno trovato una piantagione con 25 piante di cannabis e quasi 10 chili di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. La coltivazione, con lampade e sistema di aereazione ed irrigazione era abusivamente collegata alla rete elettrica. Per il giovane è scattato l’arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di corrente elettrica. Il sottoscala vicino alla stazione Nei pressi della stazione centrale, con l’intervento di un’unità cinofila del nucleo di Palermo Villagrazia, i carabinieri hanno arrestato un ventiduenne palermitano trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish. In un sottoscala del condominio sono stati recuperati oltre 5 chili di droga.