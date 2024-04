Palermo, furto alla facoltà di Giurisprudenza: i ladri scappano con pc e proiettore

Furto alla Facoltà di Giurisprudenza a Palermo. I ladri sono entrati in azione in via dell'Università, in pieno centro storico, e hanno portato via un computer, un proiettore e materiale di cancelleria dall'aula magna. A fare l'amara scoperta, stamattina (4 aprile), il personale che ha allertato i carabinieri. I militari giunti sul posto hanno accertato il furto e avviato le indagini per rintracciare i responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.

Si tratta dell'ennesimo colpo nel capoluogo, ai danni dell'università. A febbraio il tentativo di un maxi furto è costato una denuncia a un uomo di trentasei anni che stava per scappare con attrezzature tecnologiche per un valore di circa sessanta mila euro. Nel mirino sono finiti i locali della cittadella universitaria di viale delle Scienze, ma l'uomo non aveva fatto i conti con una guardia giurata e con il portiere di una facoltà, esperto in arti marziali, che lo hanno immobilizzato e hanno contattato la polizia.