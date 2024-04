L'omicidio di Mico Geraci, restano in carcere i boss di Trabia

Il tribunale del riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dei boss di Trabia Pietro e Salvatore Rinella, ergastolani e sottoposti a una nuova misura cautelare con l’accusa di essere stati i mandanti dell’omicidio di Domenico Geraci, detto Mico. Il sindacalista della Uil fu ucciso l’8 ottobre del 1998 a Caccamo, ma solo nelle scorse settimane i carabinieri erano riusciti a raccogliere gli elementi necessari per ottenere gli arresti dei Rinella. Secondo la Dda del capoluogo siciliano il delitto venne materialmente realizzato da due giovani, Filippo Lo Coco e Antonino Canu, poi entrambi a loro volta uccisi. Mico Geraci era considerato un sindacalista scomodo e sarebbe stato assassinato per avere detto di no ad alcune richieste relative a pratiche di finanziamento di iniziative agricole.