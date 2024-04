Sparò e ferì un uomo durante una lite alla Vucciria, arrestato a Palermo

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della Procura, nei confronti di Francesco Paolo De Luca, 28 anni, accusato di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

Le indagini condotte dai militari nucleo investigativo sono scattate immediatamente dopo una sparatoria avvenuta alla Vucciria, la sera dello scorso 18 marzo. L’indagato nel corso di una lite con un uomo di 35 anni ha estratto un’arma da fuoco e gli ha sparato, ferendolo a un braccio. Sfuggito alla cattura lo scorso 26 marzo, è stato fermato la mattina di Pasqua nell’abitazione dei genitori, dove si era recato per il pranzo.

La vittima, che si era recata al pronto soccorso del Civico di Palermo con una ferita da arma da fuoco al braccio, dimessa con una prognosi di 15 giorni, è stata arrestata in esecuzione di analogo provvedimento per favoreggiamento personale, in quanto aveva dichiarato agli investigatori di essere stato rapinato, favorendo così l’aggressore.