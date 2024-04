Sbarco di migranti a Pozzallo, fermati due presunti scafisti

Due egiziani sono stati fermati perché accusati di aver condotto un’imbarcazione in legno partita dalla Libia con più di 50 migranti e soccorsa in acque internazionali dalla Ong Mare Ionio. La nave della Ong Mare Ionio, aveva attraccato al porto di Pozzallo la sera del 24 marzo scorso, dopo aver soccorso in acque internazionali i migranti, a bordo di una fatiscente imbarcazione in legno partita dalle coste libiche.

La squadra mobile di Ragusa dopo gli interrogatori ha fermato i due presunti scafisti che avevano condotto l’imbarcazione dalla partenza dalle coste libiche sino all’arrivo dei soccorsi. I due egiziani, rispettivamente di 30 e 18 anni, sono accusati di favoreggiamento in concorso dell’immigrazione clandestina e ingresso illegale nel territorio della Stato italiano.