Palermo, spazzatura non raccolta data alle fiamme

La raccolta dei rifiuti nei giorni di Pasqua e Pasquetta è andata a rilento e si sono formati cumuli di spazzatura attorno i cassonetti in diverse zone del capoluogo. Per i vigili del fuoco è stata una lunga notte di lavoro per spegnere gli incendi appiccati ai rifiuti in via Pazienza, via Primo Carnera (nel quartiere Zen), in via Tiro a Segno e in via dell’Ermellino, nel quartiere Bonagia.