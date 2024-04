Cinisi: scontro tra un'auto e uno scooter, gravi due giovani. Operato il ragazzo di 21 anni

Ancora un incidente stradale in provincia di Palermo. A scontrarsi, in corso Umberto I, a Cinisi, uno scooter, Honda Sh, e un'auto, una Mercedes. Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi che si trovavano sul due ruote, il conducente di 18 anni e il passeggero di 21. Illeso l'uomo alla guida dell'auto.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti e gli automobilisti. Sul posto sono giunte le ambulanze, i sanitari hanno soccorso i due giovani e li hanno trasportati in codice rosso presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo: le condizioni sono gravissime. Il ragazzo di 18 anni è stato ricoverato per la rottura dell'aorta toracica, mentre il 21enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre le lesioni multiple riportate. Adesso si trovano ricoverato al trauma center.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Dovrà essere stabilita la causa dello scontro e se uno dei due mezzi abbia compiuto una manovra azzardata. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro per accertamenti.