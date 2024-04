Carini, in stato di fermo l'albanese che ha sferrato venti coltellate al vicino

I due sono vicini di casa e da tempo tra di loro, secondo quanto ricostruito, non sarebbe corso buon sangue. Avrebbero spesso avuto battibecchi, in alcuni casi anche abbastanza violenti. I carabinieri parlano di motivi futili che però avrebbero di giorno in giorno acuito discussioni sempre più ad alta tensione. Cosa abbia potuto scatenare l’estremo gesto di violenza di ieri pomeriggio resta però al momento tutto da capire. Secondo alcune testimonianze, frammentarie, la vittima e il suo aggressore si sarebbero incontrati per caso sulla Statale 113, in contrada Bivio Foresta, nei pressi di un centro scommesse. Sarebbe bastato qualche sguardo, forse una parola di troppo, un rimprovero o un’offesa partita per una vecchia discussione. Sta di fatto che all’improvviso l’albanese si sarebbe avventato sul cinquantatreenne con una furia indescrivibile. Dopo che è partita la prima coltellata si sono susseguiti una serie di fendenti, che hanno colpito la vittima all’altezza del tronco in diversi punti. La furia dell’aggressore sarebbe durata per interminabili secondi, sino a che non ha visto il suo «nemico» a terra esanime. Quindi, si è allontanato a passo svelto mentre sono scattati subito i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza del 118. Il cinquantatreenne, a causa delle gravissime ferite, è stato trasportato in codice rosso al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Villa Sofia.