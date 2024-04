Pasquetta a Palermo, ordinanza rispettata: alla Favorita tanti picnic e niente barbecue

Nel parco della Favorita ordinanza rispettata: i controlli della polizia municipale, carabinieri, corpo forestale, rangers, guardia di finanza e polizia, sembrano avere scoraggiato gli irriducibili del barbecue. Le forze dell’ordine hanno comunque riscontrato cataste composte da vecchi rami, subito segnalate, e insoliti abbandoni di rifiuti tra cui montagne di libri antichi e legname.

Tra gli alberi, intanto, presenti come da tradizione famiglie e gruppi di ragazzi, tutti rigorosamente organizzati in picnic e con la volontà di scoprire un parco per troppo tempo quasi inaccessibile: «Siamo tutti compagni di classe - spiega Federico Minì - abbiamo deciso di passare la Pasquetta qui, così da poter scoprire un’area della nostra città che non consociamo. Abbiamo comprato pane, salumi e formaggi: faremo un classico picnic per rispettare l’ordinanza».

Diverso lo scenario a Romagnolo. Le famiglie hanno accesso la griglia già intorno alle 11 e sulla spiaggia sono spuntanti i primi furgoni: «Noi ci auguriamo che chi viene qui lasci tutto pulito - sottolineano Giuseppe Federico e Giovanni Colletti, presidente della prima circoscrizione e consigliere - ribadiamo che questa zona della città è di serie B, non viene mai considerata. Abbiamo paura che possa sfuggire di mano e per questo chiediamo che i controlli vengano estesi anche in Costa sud».