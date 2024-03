Palermo, contrasse un'infezione dopo un intervento in ospedale: il Policlinico paga un risarcimento di 200 mila euro

Il Policlinico di Palermo paga un risarcimento da 200 mila euro ad un proprio paziente, il quale subì un intervento e per questo contrasse una grave infezione alle ossa, particolarmente invalidante. Dopo la condanna in primo grado, l'Azienda ospedaliera universitaria ha deciso di non presentare alcun ricorso, facendo così divenire la sentenza definitiva. Il risarcimento è stato stabilito per un danno cosiddetto «da malpractice». In questi casi la legge impone l’obbligo di risarcire il danno, che scaturisce dall’inesatto adempimento della prestazione clinico-assistenziale.

B.E., queste le iniziali dell’uomo che subì l’intervento costellato da alcuni errori medici, contrasse l’osteomielite, un’infezione che colpisce le ossa e che è causata principalmente da batteri o altri germi. Il paziente, nel subire un intervento chirurgico per una frattura, avrebbe contratto questa infezione in seguito all’innesto di protesi, stando a quanto emerso.

Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera del Policlinico, Maria Grazia Furnari (nella foto), ha preso atto dell’esito del procedimento in tribunale e della relativa condanna, deliberando la liquidazione della somma riconosciuta quale risarcimento, con interessi maturati e spese legali: «È stata ravvisata - scrive - la necessità di dare l’immediata esecuzione, al fine di evitare la maturazione di interessi e l’avvio di azioni esecutive». Una presa di posizione arrivata anche sulla base del parere dell'Avvocatura dello Stato, che ha difeso in questo processo il Policlinico. Rispetto a quanto stabilito nella sentenza, ha sostenuto che non vi sono «utili motivi di impugnazione». Il giudice, nel condannare l’azienda sanitaria, ha tenuto conto della relazione dei periti nominati in qualità di Ctu (consulente tecnico d'ufficio), che hanno esaminato il caso: «È possibile riconoscere - fu scritto - un valido nesso di causalità tra l’infezione osteomielitica patita dal ricorrente e gli atti chirurgici cui lo stesso fu sottoposto presso l'azienda resistente».