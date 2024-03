Va a fuoco appartamento a Bagheria, un uomo intossicato

Incendio in un appartamento a Bagheria, nel Palermitano. Le fiamme hanno danneggiato l’abitazione dove vive un uomo che è stato soccorso da personale medico del 118 e trasportato in ospedale per intossicazione da fumo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, per evitare che le fiamme si propagassero alle altre abitazioni, e agenti di Polizia, per le indagini del caso.