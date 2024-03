A Palermo locale chiuso dopo una rissa, a un altro sequestrato lo spazio all'aperto per i tavolini

Controlli nel centro storico di Palermo: sequestrato uno spazio all'aperto a un locale, un altro chiuso dopo una rissa.

Nel corso dei controlli, poliziotti, vigili urbani e Asp hanno accertato violazioni amministrative e sanitarie e sanzioni per oltre 5.200 euro in pub del centro storico, il Roxanne di piazzetta Monteleone, all'Olivella. Le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità amministrative, come l’occupazione di suolo pubblico, il mancato nulla osta della Sovrintendenza ai Beni culturali della Regione Siciliana e la violazione del regolamento del Comune sui dehors, ovvero gli spazi all’aperto per la sistemazione dei tavolini, nonché l’utilizzo di impianti musicali non a norma. Il dehors è stato sequestrato.

Nel corso dell’ispezione sono state riscontrate violazioni sanitarie e carenze strutturali, come la mancata comunicazione della variazione della Scia sanitaria e la mancanza dell’aggiornamento del manuale di autocontrollo Haccp.

Qui sotto i sigilli all'Officina, in alto il sequestro del dehors del Roxanne