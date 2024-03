Palermo, scooter a fuoco in viale Regione Siciliana: code e disagi al traffico

Disagi e traffico impazzito in viale Regione Siciliana, a Palermo, per l'incendio di uno scooter, nella carreggiata all'angolo tra la circonvallazione a corso Calatafimi, in direzione Trapani.

Il mezzo, secondo una prima ricostruzione dei vigili del comando provinciale, avrebbe preso fuoco all'improvviso, probabilmente per un corto circuito. Il conducente è sceso prima che divampasse il rogo, dopo che lo scooter si era fermato. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme alte sprigionate dallo scooter hanno spaventato gli automobilisti, che hanno avvertito i pompieri, intervenuti dopo qualche minuto, ma la circolazione stradale è stata fortemente rallentata.