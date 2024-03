Palermo, paura a Cruillas per una fuoriuscita di gas dopo lo scontro tra una macchina e un'ambulanza

Incidente e paura nel quartiere Cruillas, a Palermo. A scontrarsi un'auto e un'ambulanza. Non ci sono stati feriti ma la vettura dopo schianto è finita contro una tubatura del gas, provocando un danno all'infrastruttura e la conseguenze fuoriuscita di gas.

Subito è scattato l'allarme, con decine di chiamate da parte dei cittadini ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con gli uomini del comando provinciale, che hanno messo in sicurezza la zona. Sono arrivati sul posto anche i tecnici dell’Amg, la società che gestisce la distribuzione del gas di Palermo, che hanno sospeso la fornitura nella zona e sostituito il tubo.

Non ci sono stati feriti e tutto si è risolto nel giro di breve tempo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente, che ha visto coinvolte la vettura e l'ambulanza.