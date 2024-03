Misilmeri, sull'Audi con droga e soldi: un ragazzo di 26 anni arrestato per spaccio

È stato fermato dai carabinieri per un controllo a Misilmeri ed è stato trovato in possesso di droga e soldi. È così finito in manette un ragazzo di ventisei anni di Villabate, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Si trovava a bordo della sua Audi quando i militari hanno effettuato una perquisizione e trovato duecento grammi di hashish pronti da smerciare. Il giovane aveva addosso anche banconote di vario taglio per un valore di centinaia di euro, denaro considerato frutto dell'attività di spaccio.

Le cessioni avvenivano in un vicolo vicino a Piazza Comitato 1860. In un caso uno dei giovani fermati dai carabinieri ha tentato prima di sottrarsi al controllo reagendo contro i militari con minacce e opponendo resistenza, per poi essere accompagnato in caserma. Anche in casa nel corso della perquisizione sono stati trovati bilancini di precisione e i materiali per confezionare le dosi. Il gip del tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.