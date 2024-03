A Misilmeri spaccio di droga davanti ai pub del centro storico: tre arresti

I carabinieri hanno arrestato tre giovani di 27, 32 e 22 anni per spaccio di droga nei pressi dei locali del centro a Misilmeri.

I controlli, scattati dalle denunce di diversi residenti, hanno consentito di sequestrare circa 100 grammi tra cocaina, hashish e marijuana e di segnalare al prefetto 9 assuntori.

I giovani sono stati sorpresi mentre cedevano droga ai clienti. Oltre allo stupefacente avevano i soldi frutto dell’attività di spaccio.

Le cessioni in un vicolo adiacente a Piazza Comitato 1860.

In un caso uno dei giovani fermati dai carabinieri ha tentato prima di sottrarsi al controllo reagendo contro i militari con minacce e opponendo resistenza, per poi essere accompagnato in caserma.

Anche in casa nel corso della perquisizione sono stati trovati bilancini di precisione e i materiali per confezionare le dosi. Il gip del tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.