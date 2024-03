Monreale, l'operazione allo sportello non va a buon fine: cliente aggredisce l'impiegata delle Poste

Non riesce a concludere l'operazione allo sportello e scatena il panico all'ufficio postale di Monreale. È successo nei locali della succursale di via Aldo Moro, dove un uomo è andato su tutte le furie dopo un guasto tecnico che non gli ha permesso di portare e termine quanto richiesto all'impiegata. Quest'ultima è così stata presa di mira: l'utente l'ha infatti aggredita distruggendo il vetro separatore allo sportello e colpendola.

Momenti di paura sia per la donna che per gli altri clienti e dipendenti presenti, che hanno immediatamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli utenti hanno man mano abbandonato l'ufficio per mettersi al sicuro, mentre sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i carabinieri, che hanno riprisitnato la calma e bloccato l'uomo per ricostruire quanto successo e valutare la sua posizione: rischia una denuncia per aggressione e procurato allarme.

Per l'impiegata, trovata sotto choc dai militari, soltanto tanta paura: non ha riportato ferite. Le indagini per fare chiarezza sulla vicenda sono in corso, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della filiale chehanno ripreso le fasi dell'aggressione.