Palermo, trovato a Brancaccio con cento dosi di hashish e soldi in contanti: arrestato un uomo di 32 anni

È stato trovato con cento dosi di hashish pronte da spacciare e centinaia di euro in contanti. È scattato l'arresto per E.C, palermitano di trentadue anni fermato dai carabinieri per un controllo nel quartiere Brancaccio, a Palermo. I militari l'hanno bloccato mentre era a bordo di una motocicletta in viale Di Vittorio, vicino all'istituto comprensivo, e hanno eseguito una perquisizione.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, così come il denaro, ritenuto frutto dell'attività di spaccio. Si tratta dell'ennesimo arresto per droga nel quartiere, in cui la presenza dei pusher è sempre costante nonostante i numerosi blitz delle forze dell'ordine. Tra gli ultimi, quello che ha portato all'arresto di un uomo e di una donna che spacciavano crack e cocaina: la droga è stata trovata nella loro abitazione grazie al fiuto dei cani Cheyenne e Ulla della polizia, che passando in un box hanno segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. Gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del garage e al suo interno hanno trovato due panetti da cento grammi.