Palermo, controlli a tappeto dei vigili urbani: sequestrati un gazebo e un pub

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia municipale di Palermo, nel corso dei consueti controlli nei luoghi della movida, sono intervenuti nelle vie Spinuzza e Valenti, dove hanno sequestrato un gazebo abusivo e un pub, elevato quasi 13 mila euro di verbali e fermato un minore di 16 anni alla guida di una Fiat Panda.

Nel primo locale in via Spinuzza, nel corso dei controlli ispettivi, gli operatori hanno proceduto al sequestro penale preventivo di un gazebo collocato davanti all'attività. La struttura era stata realizzata senza il preventivo rilascio del permesso per costruire, il prescritto certificato di collaudo statico, il certificato di idoneità statica, l’autorizzazione antisismica e quella della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana. Occupava illecitamente una vasta porzione di suolo pubblico, tra sede stradale e marciapiede, causando gravi problemi per la sicurezza pubblica ed era incompatibile con il carattere storico e artistico della via Spinuzza, sottoposta a vincolo monumentale. Al titolare sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 1.773 euro.