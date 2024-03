Palermo, chat e videochiamate «hot» con minorenni: condannato a nove anni e otto mesi

Tramite Whatsapp e i social network adescava minorenni e si faceva inviare filmati e foto in cui erano nude, con abbigliamento intimo o in atteggiamenti erotici. La Cassazione ha respinto il ricorso e ha così confermato la condanna a nove anni e otto mesi per Josuè Alfredo Salinas Hernandez, 23 anni, della provincia di Milano. L'uomo avrebbe preso di mira minorenni in varie zone d'Italia, da Novara a Palermo: le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del capoluogo siciliano e coordinate dai sostituti procuratori Ilaria De Somma e Francesca Mazzocco.

La condanna è adesso definitiva: Hernandez era già stato ritenuto colpevole in primo grado e poi dalla terza sezione della Corte d’appello, presieduta da Dario Gallo, che aveva confermato la decisione del tribunale. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai militari nella sua abitazione era stata sequestrata una grossa quantità di materiale pedopornografico. Più di mille i file e i video a sfondo sessuale contenuti in alcuni pc, hard disk, pen drive e diversi smartphone, ognuno dei quali conteneva una sim diversa con altrettanti numeri di telefono. Tutti i dispositivi sono stati sottoposti a sequestro e analizzati, permettendo di accertare i vari episodi ai danni delle minorenni, avvenuti tra febbraio e settembre del 2019.