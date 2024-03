L'intitolazione del liceo di Partinico a Impastato, Casa Memoria scrive al Prefetto: «Si rispetti la democrazia»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, indirizzata al Provveditorato degli studi e al Prefetto di Palermo, sul tema delle polemiche sorte dopo il no dei ragazzi all'intitolazione ad Impastato dell'istituto Savarino di Partinico. Come Casa Memoria Impastato, in seguito alle polemiche scaturite dalla vicenda relativa alla denominazione del Liceo di Partinico, chiediamo che si agisca in nome della democrazia e nel rispetto della decisione presa democraticamente, secondo il regolare iter dal Consiglio d’Istituto (sia nel 2022, sia nel 2024), intitolando dunque in tempi rapidi la suddetta scuola a Felicia Peppino Impastato. Sono stati per noi, familiari di Felicia e Peppino Impastato ed attivisti di Casa Memoria, giorni di grande amarezza, lenita soltanto dalla solidarietà che ci è stata rivolta da centinaia di persone, realtà, associazioni di tutta Italia. Ci sentiamo solidali ai Consigli d’Istituto (sia quello che votò nel 2022, che l’attuale) che hanno agito con coraggio in un clima difficile, diffamati ed accusati di essere non democratici, quando invece l’iter seguito, come scritto sopra, è stato regolare e democratico: iniziato con delle consultazioni, poi con una discussione tra i vari rappresentanti, si è concluso con un voto (nel primo caso all’unanimità, nel secondo a maggioranza) a favore del cambio di denominazione della scuola, da Santi Savarino a Felicia e Peppino Impastato.

È stato fatto da più voci riferimento ad un referendum avvenuto tra gli studenti del liceo, questo sì privo di regolarità, con un voto non segreto fatto per alzata di mano, in un clima di tensione che sicuramente non ha favorito nei ragazzi né serenità, né consapevolezza. Un referendum, che se pur fosse stato realizzato secondo le giuste norme (ad esempio il voto segreto), sarebbe stato comunque privo di potere decisionale, perché la democrazia si fa seguendo regole che ne garantiscono il corretto svolgimento, non “a furor di popolo”, così insegna la nostra Costituzione. Riteniamo gravi le posizioni prese dall’amministrazione comunale di Partinico guidata dal sindaco Rao che già lo scorso anno voleva presentare una mozione per negare l’intitolazione a Felicia e Peppino (un’ingerenza inaccettabile perché la politica che amministra un Comune può esprimere un parere, ma non ha alcun potere decisionale sulle scelte di una scuola). Il Comune in quell’occasione, dopo aver ricevuto tantissime critiche a livello nazionale, fece un passo indietro, accettando l’intitolazione a Felicia e Peppino.