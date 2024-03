Monreale, scontro frontale sulla circonvallazione: un ferito e lunghe code

Incidente stradale sulla circonvallazione di Monreale. In uno scontro frontale sono rimaste coinvolte due auto: l'impatto si è rivelato molto violento e l'uomo alla guida di una Fiat Panda è rimasto ferito. Solatnto tanta paura, invece, per una ragazza che si torvava a bordo di una Ford Fiesta: i due mezzi hanno riportato gravi danni.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul psoto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Ingrassia. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi. L'incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico lungo la circonvallazione della cittadina normanna, la viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo l'intervento dei soccorritori e la rimozione dei mezzi della carreggiata. In base a una prima ricostruzione, uno dei due mezzi avrebbe invaso la carreggiata opposta, ma tutti gli accertamenti per stabilire le responsabilità sono in corso.

Pochi mesi fa un altro grave incidente sulla circonvallazione di Monreale: due auto, una Fiat Doblò e una Grande Punto, si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso. In quel caso ad avere la peggio è stato il conducente della Doblò, ricoverato con codice rosso all'ospedale Ingrassia.