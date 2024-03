Palermo, non diede false informazioni: assolto il chirurgo agrigentino Porrello

Il giudice monocratico della quinta sezione del tribunale di Palermo Vincenza Gagliardotto ha assolto, «perché il fatto non costituisce reato», il chirurgo agrigentino Calogero Porrello, di 60 anni, attualmente responsabile del reparto di chirurgia toracica della clinica Noto-Pasqualino, che era stato accusato di false informazioni al difensore dal professor Gaspare Gulotta, di 72 anni, ex primario di Chirurgia toracica al Policlinico di Palermo, che era finito ai domiciliari nell’inchiesta dei carabinieri del Nas su presunti concorsi truccati. Il professore era tornato libero dopo alcuni mesi.

La vicenda è legata alla morte di Rosaria Venutelli, di 70 anni, deceduta il 12 dicembre 2017 al Policlinico di Palermo a seguito di complicanze per una colica renale. Per questa vicenda sono sotto processo quattro medici (tra i quali Gaspare Gulotta). E proprio nell’ambito di questo procedimento, durante la fase delle indagini, Porrello, all’epoca dei fatti in servizio al Policlinico, fu convocato dal legale della famiglia Venutelli, per rendere dichiarazioni in merito al decesso in questione.