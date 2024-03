Incidente a Palermo, schianto nella notte in viale Regione Siciliana: due feriti

Ancora un incidente a Palermo, in viale Regione Siciliana. Due ragazzi sono rimasti feriti in uno schianto avvenuto nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza di Villa Serena.

Secondo quanto ricostruito dal personale dell'infortunistica della polizia municipale, a scontrarsi due automobili, una Yaris e una Ford. A rimanere feriti un ventenne e un diciottenne, che sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Civico per accertamenti: le loro condizioni per fortuna non sono gravi ed è stata esclusa la riserva sulla vita.

Foto da Azzurra News