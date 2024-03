Palermo, nuovo processo contro la confisca dei beni al re dei detersivi Ferdico

Ennesimo colpo di scena nell’interminabile vicenda giudiziaria che riguarda Giuseppe Ferdico, imprenditore palermitano che ha costruito un impero nel settore della distribuzione dei detersivi processato per dieci volte. Dopo che è diventata definitiva la assoluzione dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, i suoi legali, gli avvocati Roberto Tricoli e Luigi Miceli, hanno presentato istanza di revocazione contro la confisca ultramilionaria del patrimonio di Ferdico. La corte d’appello di Caltanissetta l’ha rigettata, ora la Cassazione ha annullato la decisione, restituendo la parola ai giudici di secondo grado nisseni. L’odissea giudiziaria del re dei detersivi palermitano iniziò a settembre del 2007 quando, dopo tre richieste di archiviazione e una imputazione coatta decisa dal gip, venne assolto in primo grado. La sentenza fu ribaltata in appello con la condanna a 9 anni e 4 mesi. La Cassazione annullò con rinvio alla Corte d’appello che assolse nuovamente Ferdico. L’assoluzione ora è definitiva.