Controlli nelle aree calde della movida a Palermo, locali multati

Polizia di Stato, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia municipale hanno eseguito controlli e multe nella zona della movida palermitana.

Gli interventi sono avvenuti nella zona della Vucciria e piazza San Domenico, la discesa Caracciolo, via Pannieri, via Coltellieri, via Argenteria, via Frangai, vicolo Mezzani.

Quattro esercizi pubblici sono stati controllati e in due di essi sono state riscontrate carenze strutturali e irregolarità nel manuale di autocontrollo Haccp. Sono state elevate multe per 4000 euro. Sono state identificate 227 persone e controllati 28 veicoli.