Tragedia sfiorata a Isola delle Femmine: parcheggia sulla banchina e finisce con la sua auto in acqua

Incidente ieri sera, 21 marzo, al porto di Isola delle Femmine: un uomo a bordo della sua auto è precipitato dalla banchina ed è finito in acqua. È successo intorno alle 20 in via Piano Ponente, da dove è stato immediatamente lanciato l'allarme. L'automobilista è riuscito ad abbandonare subito il mezzo e a mettersi in salvo, nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Carini che hanno chiamato i rinforzi.

È infatti stato necessario l'intervento del nucleo sommozzatori e di una autogru che ha permesso di recuperare l'auto in acqua. Sul luogo dell'incidente anche gli uomini della capitaneria di posrto e i sanitari del 118 che hanno soccorso l'automobilista per verificare le sue condizioni. Sta bene, ma resta da accertare cosa sia successo. In base a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe parcheggiato l'auto sulla banchina e si sarebbe addormentato dimenticando di inserire il freno a mano.

Una tragedia sfiorata, visto che non si sarebbe dunque reso conto che il mezzo si stava muovendo, finendo in mare. Un caso simile si è verificato in passato a Marzamemi: anche in questo caso, un uomo ha parcheggiato dimenticando però di inserire il freno a mano e al suo ritorno ha ritrovato la vettura in mare. L'automobilista ha lasciato la sua Citroen in piazza Balata, nel cuore del centro storico, una zona interdetta al traffico veicolare. A causa della sua distrazione l'auto è andata a finire in mare, nello specchio d'acqua del porticciolo. La Citroen è stata «ripescata» la mattina seguente con l'ausilio di una gru.