La strage di Altavilla, Barreca conferma il massacro: «Passammo dalle preghiere alle torture»

Tutta la famiglia era piena di demoni e per questo dovevano pregare in modo da liberarsi da queste malefiche presenze. La situazione, però, sarebbe cambiata con l’ingresso nella loro vita di Sabrina Fina e Massimo Carandente: da quel momento in poi il livello della purificazione si sarebbe alzato fino a rendere necessarie le torture all’interno della villetta di Altavilla Milicia. Al suo avvocato Giancarlo Barracato, che ieri pomeriggio lo ha incontrato in carcere ai Pagliarelli, Giovanni Barreca ha confermato la partecipazione della coppia ai riti durante i quali sono morti la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni.

«In quella casa non si pregava più – ha detto l’avvocato Barracato dopo il colloquio – perché sostiene che con l’arrivo di Massimo e Sabrina il demonio sarebbe stato schiacciato con una modalità diversa, cioè con le torture. Ha avvertito questo cambiamento anche se gli mancano tanti passaggi che sta cercando a fatica di far riaffiorare. Non riesce ad andare oltre, anzi è tornato a ringraziare la coppia per averlo aiutato ma, allo stesso tempo, non riesce a spiegarsi perché la famiglia non c’è più». Ma, ancora volta, Barreca ha spiegato che il sacrificio dei suoi cari sarebbe stato inevitabile per liberarli dal diavolo continuando a ripetere i suoi deliri da fanatico religioso. Ha perfino ringraziato i due «fratelli di Dio» che lo avrebbero utilizzato come strumento.