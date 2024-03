Incidente sul raccordo autostradale di Villabate: auto si ribalta, gravi un uomo e una donna

Incidente stradale sul raccordo autostradale di Villabate, dove un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che poi si è ribaltato. L'uomo al volante e il suo passeggero sono rimasti intrappolati nell'abitacolo: nella vettura c’era una persona disabile e una donna. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i due feriti molto gravi dall’abitacolo e affidarli ai sanitari del 118 che li hanno trasportati all’ospedale Civico entrambi in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto in direzione Palermo, anche gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, nel frattempo andata in tilt. Lunghe colonne d'auto si sono formate sia in entrata che in uscita dalla città, il traffico è rimasto bloccato sull'autostrada A/19 per più di un'ora. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.

Poche settimane fa un altro incidente si è verificato nello stesso tratto autostradale. Lo scontro si è verificato tra una moto e un'auto. L'impatto è stato violentissimo. Il motociclista, un ragazzo di 23 anni, è finito per terra riportando gravi ferite: soccorso dagli uomini del 118, è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale Civico, con la prognosi riservata, in condizioni molto delicate. Anche in questo caso, le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime, con code d'auto fino a viale Regione Siciliana.