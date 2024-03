Raid vandalico in una scuola di Bagheria: muri imbrattati, distrutti vetri e telecamere

Ancora un raid vandalico in una scuola. È avvenuto a Bagheria, dove nella notte si è registrata un’incursione nel plesso scolastico Sacerdote Francesco Castronovo di via Libertà della direzione didattica I circolo Bagnera.

I vandali hanno distrutto due telecamere (ne restano attive altre due), messo a soqquadro alcune stanze ed hanno imbrattato i muri con vernici e colori trovati all'interno del plesso, sono stati anche distrutti diversi vetri.

Già nei giorni scorsi era stato registrato un tentativo di introduzione e sono già state acquisite dagli inquirenti le immagini del tentativo di introduzione regolarmente denunciato dalla dirigente scolastica Caterina Oliveri.

Sul posto oggi (20 marzo) oltre agli agenti della polizia, gli inquirenti della scientifica, era presente, per l'amministrazione comunale, l'assessore alla Pubblica istruzione Provvidenza Tripoli per un sopralluogo cui segue, quello in corso da parte dei tecnici comunali.

Già da oggi una ditta individuata dal Comune, su disposizione del nuovo dirigente dei Lavori Giovanni Lascari, sta effettuando un sopralluogo per l'installazione, nelle prossime ore, di un nuovo sistema di allarme.