Palermo, una nuova vita per la Casina d'Angiò: nascerà una scuola per l'infanzia

Nella storica Casina D’Angiò di via Sampolo nascerà una scuola dell’infanzia comunale. Questa mattina (mercoledì 20 marzo), alla presenza dell’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo Aristide Tamajo, sono partiti i lavori di ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione funzionale e alla messa in sicurezza dell’ex asilo rurale sito in via Di Dio 3, angolo via Sampolo.

Il progetto finanziato dal Pnrr per un importo di 715 mila euro, prevede l’apertura di due sezioni di scuola dell’infanzia, il servizio educativo che si rivolge alle bambine e ai bambini della fascia d’età 3-6 anni. I lavori verranno realizzati dalla ditta Impresalv Srl, con sede a Favara, che chiuderà il cantiere entro il 15 marzo 2025.

La nuova scuola dell’infanzia sorgerà all’interno della storica Casina D’Angiò, appartenuta alla famiglia Gioeni, duchi d’Angiò, che dal 1874, grazie ai finanziamenti di vari benefattori tra cui Sophia e Joseph Whitaker, venne destinata ad asilo rurale e intitolata al principe Umberto: una delle prime strutture della città di Palermo rivolte all’educazione e alla cura infantile.