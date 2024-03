Palermo, operatore ecologico investito da un'auto

Incidente stradale nella zona del Foro Italico a Palermo all’altezza del parco della salute alla Cala. Un operatore ecologico è stato investito da un’auto. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri dall’impatto.

Il parabrezza della vettura è andato in frantumi. Sotto choc la donna alla guida. I sanitari del 118 hanno soccorso il dipendente della Rap e lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi.