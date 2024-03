Palermo, chiuso per cinque giorni un locale di via Emerico Amari: scoperto un concerto abusivo

La polizia municipale di Palermo all'opera nei luoghi della movida. Nei giorni scorsi gli agenti sono intervenuti in via Emerico Amari, in via delle Vetriera, alla Magione, e ancora in corso Vittorio Emanuele e nella zona dei Chiavettieri. Sono intervenuti anche in via Sammartino e in viale Strasburgo.

Live abusivo in via Emerico Amari

In un locale della via Emerico Amari gli agenti sono intervenuti su segnalazione dei residenti. Prima hanno provveduto all'osservazione nelle adiacenze dell'esercizio commerciale, rilevando forti schiamazzi ed elevate emissioni sonore all'aperto che disturbavano il riposo degli abitanti della zona, prolungandosi nelle ore notturne. Al momento del sopralluogo nel locale era in corso un evento di musica live, con la presenza di numerosi avventori all'esterno. Dal controllo visivo, formale e documentale dell'attività è emerso che l'attività di intrattenimento musicale veniva svolta senza alcun titolo. Applicate le seguenti contestazioni: locale sprovvisto della prescritta Scia Sanitaria per la somministrazione all'esterno, con verbale di 1.000 euro; locale privo della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di 50 euro. Gli agenti hanno eseguito il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, delle apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale all'aperto, con verbale di € 50. Successivamente, con ordinanza del Suap (Sportello unico attività produttive), sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura di giorni 5 dell'attività. Immediata l'interruzione dell'evento musicale abusivo.