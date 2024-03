Arresti per le lauree fantasma in Bosnia, il docente palermitano Salvatore Messina è irreperibile

La procura bosniaca ha emesso mandati nei confronti di sette persone coinvolte nel rilascio di falsi diplomi di laurea in Medicina, poi utilizzati in vari Paesi, fra cui Italia, Svizzera e Croazia. Quello per il professore siciliano non è stato eseguito