Inquinamento del fiume Nocella, la Bertolino condannata a risarcire il Comune di Partinico

La distilleria Bertolino dovrà pagare per interno la cifra del risarcimento danni in favore del Comune di Partinico, pari a un milione e 115 mila euro, che si vanno ad aggiungere ai già liquidati 131 mila euro per il «danno d’immagine». Così è stato stabilito da un’apposita ordinanza della terza sezione civile della Cassazione che ha respinto in toto l’articolato ricorso che era stato presentato dalla titolare dell’industria insalubre di prima classe, Antonina Bertolino, contro la sentenza di appello.

Erano stati presentati sei motivi di opposizione alla condanna in sede civile del pagamento dei danni ambientali per gli scarichi inquinanti, nel periodo compreso tra settembre 1991 e settembre 1992. Situazione che determinò il degrado del canale Maltempo, del torrente Puddastri e del fiume Nocella: condotta per la quale, a suo tempo, era stata riconosciuta anche la responsabilità penale di Antonina Bertolino. La suprema corte ha stabilito che il danno quantificato in sede di appello è congruo ed è stato determinato sulla base di precise e accertate responsabilità. Danno che, come da sentenza adesso divenuta definitiva, è stato quantificato nella misura del 70 per cento rispetto al documentato degrado ambientale provocato nei fluviali in cui scaricava l’industria. Il restante 30 per cento è addebitato ad altri scarichi inquinanti che sarebbero stati sversati da altre aziende del territorio non identificate.