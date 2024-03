Palermo, incidente sul Ponte Corleone: lunghe code in viale Regione Siciliana

Incidente sul Ponte Corleone, sulla circonvallazione di Palermo, in uscita dalla città. Lo scontro fra due auto è avvenuto intorno alle 14.30 e ha determinato conseguenze per il traffico, pesantemente rallentato per circa due ore: registrate file interminabili in entrambe le direzioni di viale Regione Siciliana.

La collisione è avvenuta fra una Fiat Seicento e una Ford Focus, danni alle auto ma per fortuna nessuno degli automobilisti è rimasto ferito in modo serio, come accertato dai sanitari del 118, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell'incidente.

Sul posto gli uomini dell'Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica e cercare di arginare i disagi al traffico. È arrivata anche una squadra della ditta Interventa per la rimozione delle auto e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.