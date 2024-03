Alia, una ragazza denuncia lo stupro: nei guai un operaio di 40 anni

Violenza sessuale aggravata e lesioni personali. Questa la pesante accusa con la quale è stato arrestato un operaio quarantenne di Alia. Ancora donne che continuano a subire violenza e aggressioni. L’uomo, conosciuto in paese, era finito in carcere dopo che una giovane donna aveva raccontato ai carabinieri nel dettaglio i gravi abusi che avrebbe subito. Nei giorni scorsi per il quarantenne si è attenuata la misura cautelare. Infatti, su disposizione, del Tribunale di Termini Imerese, sono stati disposti gli arresti domiciliari. La misura più tenue dopo il carcere è stata richiesta dalla difesa dell’indagato, curata dall’avvocato Salvatore Di Gioia. Gli arresti domiciliari accordati dal giudice per le indagini, preliminari Valeria Gioeli, sono stati disposti dopo l’interrogatorio con il pubblico ministero.

Nello spazio dove sarebbe avvenuta la violenza, infatti, non vi erano altre persone che hanno assistito ai fatti, ha raccontato la ragazza agli inquirenti. Quella sera la giovane stava ritornando verso il paese dopo avere fatto una passeggiata. Il quarantenne, secondo il racconto della giovane, avrebbe atteso il suo arrivo nascosto dietro degli arbusti sul ciglio della strada, poi l’ha seguita per alcuni metri e successivamente l’ha afferrata. L’uomo, approfittando del buio e in zona isolata, secondo l'accusa ha bloccato la donna, tenendole la bocca chiusa per non farla urlare, e, trascinandola in una stradina laterale, le avrebbe usato violenza. La donna, ha raccontato, che nonostante fosse bloccata ha provato a urlare, ma senza risultati.

Una aggressione violenta e che ha gettato nel terrore la ragazza. Minuti interminabili per lei. L’uomo è poi fuggito, pensando di poterla fare franca. Nei giorni successivi all’abuso per lui si sono aperte le porte del carcere. La notte di terrore per la ragazza si è conclusa con una lunga fuga dopo l’abuso. Infatti, appena lasciata dall’aggressore, è scappata via di corsa e verso il centro abitato. La donna nei momenti di concitazione e soprattutto di paura ha riconosciuto il volto dell’aggressore che poi ha decritto ai militari che hanno in fretta rintracciato l’operaio e lo hanno arrestato. La vittima ha raccontato che conosceva di vista il suo aggressore e che lo aveva visto in giro per il paese.