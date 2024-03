Lutto al Policlinico di Palermo, è morto il professore Vincenzo La Bella: «Lo ricordiamo per la grande dedizione e professionalità»

A dare la triste notizia è stato il commissario straordinario del policlinico, Maria Grazia Furnari, che con un post condiviso sui social esprime il cordoglio della direzione strategica e di tutta l’azienda ospedaliera universitaria per la scomparsa del professore Vincenzo la Bella. «Ne ricordiamo le profonde doti umane, la passione per la docenza e la ricerca e il suo impegno nella cura della sclerosi laterale amiotrofica. Il professore La Bella è stato un medico generoso che si è sempre dedicato all’assistenza dei pazienti, oltre che con professionalità, con grande disponibilità, umanità e dedizione», si legge.

Di recente aveva contribuito, insieme agli esperti dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Cnr di Messina, a individuare una nuova tecnica che prevede il prelievo di cellule del tessuto connettivo da pazienti colpiti dalla malattia neurodegenerativa. Sui social anche i messaggi di tanti colleghi e pazienti, profondamente colpiti dalla morte del medico, molto amato e stimato da tutti. «Le sue doti umane sono immense, pari alla sua professionalità. Grande per tutti. Per noi disabili affetti dalla sla è stato un punto di riferimento. Che la terra sia lieve», scrive Nino Farruggia. «Ci ha lasciato tutti sgomenti - si legge - sapevamo che stava poco bene, ma non immaginavo tanto. Condoglianze alla famiglia».