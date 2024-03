Gli studenti alla scoperta dell’energia eolica nelle province di Palermo e Trapani

Per l'Istituto comprensivo Marineo Mario Francese di Bolognetta hanno partecipato alla visita dell'impianto eolico di Sorgenia a Marineo e Cefalà Diana 39 alunni delle terze elementari. La scuola primaria Vittorino da Feltre di Campofelice di Fitalia ha invece visitato con i suoi 18 studenti l'impianto eolico di Sorgenia in località Campofelice di Fitalia, Villafrati e Ciminna. Infine, la scuola media Giuseppe Grassa di Mazara del Vallo con 36 alunni ha appreso il funzionamento e i vantaggi di produrre energia rinnovabile nel parco eolico di Mazara del Vallo.

Durante le lezioni in classe e le visite agli impianti eolici, gli alunni hanno imparato cos'è il carbonio e cosa sono i combustibili fossili, l'effetto serra e l'impatto sul clima, arricchendo la loro consapevolezza sulle sfide ambientali e sui modi per contrastare il cambiamento climatico.

Oltre 90 alunni di tre istituti scolastici siciliani hanno visitato oggi e nei giorni scorsi gli impianti eolici di Sorgenia, nell’ambito della campagna educativa nazionale Generation Carbon, guida al cambiamento climatico. L’iniziativa, promossa dall'associazione Generation Carbon in collaborazione con Sorgenia, mira a sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate al clima e all’energia rinnovabile.

«Queste tre giornate hanno rappresentato il compimento di un importante percorso per far crescere giovani consapevoli e preparati alle sfide ambientali, attuali e future. Abbiamo anche avuto l'occasione di trasmettere a ragazzi entusiasti il valore della transizione energetica e dell'uso consapevole dell'energia rinnovabile per preservare la salute del territorio e del nostro Pianeta», dice Valeriano Giusti, Renewable Asset Director di Sorgenia commenta

«Per i bambini e le bambine di questa età, le esperienze ed i fatti contano sicuramente più di tante parole. Ecco perché crediamo fermamente nel valore aggiunto inestimabile dei laboratori con gli esperti in classe e delle visite agli impianti eolici, che forniscono loro esempi tangibili e concreti di quanto è già possibile fare per avere un futuro migliore», ha concluso Barbara Orsi, Presidente di Generation Carbon.