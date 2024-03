Fuoco e paura a Monreale: due auto distrutte dalle fiamme, un'altra danneggiata

Momenti di paura a Monreale, dove due auto sono state avvolte dalle fiamme e sono andate completamente distrutte. È successo in via Baronio Manfredi, dove l'incendio si è diffuso nel giro di pochi minuti, coinvolgendo i due mezzi che erano parcheggiati in strada. Si tratta di una Ford Focus e una Fiat Punto, ma le fiamme hanno danneggiato in parte un terzo veicolo che era in sosta a distanza di pochi metri.

A evitare il peggio sono stati i vigili del fuoco, arrivati sul posto dopo l'allarme lanciato dai residenti della zona, che hanno notato la strada invasa dal fumo nero. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri di Monreale che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire all'origine del rogo: non si esclude la matrice dolosa.

Un altro caso si è registrato nelle scorse ore anche in provincia di Agrigento: a Licata è stata data alle fiamme l'auto di due coniugi. È successo in via Torregrossa. A vedere le fiamme e a lanciare l’allarme è stato un residente che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno spento le fiamme e i carabinieri che sono risaliti al proprietario del mezzo.