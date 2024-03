Palermo, rapina con l'accetta alla tabaccheria di piazza San Francesco di Paola: caccia a due giovani

Rapinatori in azione in pieno centro a Palermo. A finire nel mirino una tabaccheria in piazza San Francesco di Paola, dove due giovani con il volto travisato hanno minacciato il titolare con una accetta. È successo poco prima della chiusura, intorno alle 19.30: i due malviventi erano incappucciati, hanno costretto la vittima a consegnare i soldi dell'incasso e una volta in possesso del bottino, circa mille euro, si sono dati alla fuga.

Hanno così fatto perdere le proprie tracce. Dall'attività commerciale è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le ricerche dei due rapinatori. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. A fine gennaio un'altra tabaccheria, distante soltanto poco metri da quella colpita ieri 11 marzo, è stata presa di mira.

Tre rapinatori hanno fatto irruzione nell'attività di via Cluverio, armati di coltelli e mazze. Hanno spaccato il vetro che separa la cassa dal resto del negozio e hanno minacciato i dipendenti e un cliente, affrontato con un coltello. Il colpo però è andato in fumo: i malviventi sono scappati a bordo di un'auto e hanno fatto perdere le proprie tracce.