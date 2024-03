Incidente a Palermo, scontro tra auto e moto in via Lincoln: un ferito e disagi al traffico

Ancora un incidente a Palermo, con uno scontro tra auto e moto avvenuto intorno alle 16, nella parte alta di via Lincoln, vicino alla stazione centrale. Un ferito, non in gravi condizioni, è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Civico, in codice giallo: esclusa dunque la riserva sulla vita.

La circolazione stradale in tutta la zona è stata fortemente rallentata, con lunghe code verso il centro. Intervento anche dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.

Altro incidente, questa mattina, in viale Michelangelo, all’altezza dell’Eurospin. Un’auto si è ribaltata sull’asfalto, finendo sullo spartitraffico centrale. La conducente, cosciente dopo l’impatto, è stata trasportata in ospedale, ma non è in gravi condizioni.