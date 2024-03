Palermo, scontro con una moto, l'automobilista fugge e poi ci ripensa

Incidente stradale in via Cristoforo Colombo all'Addaura: a scontrarsi sono stati uno un'auto e uno scooter: ad avere la peggio, un ragazzo di diciassette anni a bordo del mezzo a due ruote.

Dopo l'impatto, l'automobilista non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga, ma poco dopo è tornato indietro. Nel frattempo gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale hanno ricevuto la segnalazione dell'incidente e sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato il giovane all'ospedale di Villa Sofia, dove è stato ricoverato per le ferite provocate dal violento impatto.

L'uomo al volante della Volkswagen, un medico di quarantacinque anni, si è così presentato agli agenti: sarebbe stato lui stesso a chiamare il numero di emergenza e poco dopo il suo avvocato. Ha così raccontato le fasi dello scontro e la sua posizione è in fase di accertamento. Domenica pomeriggio si è verificato un altro incidente con fuga tra due moto, all’incrocio tra via Mortillaro e via Perez, dalle parti di via Oreto.