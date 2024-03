Palermo, via Pindaro tra gare di moto notturne con musica e fuochi d'artificio: «Non si vive più, siamo anche minacciati»

La platea dei residenti arrivati allo stremo si allarga e dopo le prime denunce al Giornale di Sicilia altri abitanti della zona si aggiungono al coro che diventa sempre più vasto. «Ogni sabato e domenica - racconta un residente - veniamo travolti da vere e proprie scorribande di ragazzini che gareggiano sulla via Pindaro, sparano fuochi d’artificio e petardi e musica a tutto volume. Lamentiamo la totale assenza di sanzioni - prosegue - noi chiamiamo le forze dell’ordine che arrivano prontamente ma non appena vanno via tutto ricomincia di nuovo. Noi chiediamo che venga fatto concretamente qualcosa».

«Non si vive più, ogni fine settimana musica ad alto volume, gare tra motocicli, fuochi d’artificio. E tutto rimane impunito». I residenti di via Pindaro a Mondello, Palermo, insorgono. Da anni, i parcheggi di via Tolomea, vengono presi d’assalto da centinaia di ragazzi che passano tranquillamente le serate ricreando vere e proprie piste da ballo e circuiti per gareggiare con minicar e motociclette o per esibirsi in evoluzioni senza casco e con più passeggeri a bordo dei mezzi a due ruote.

Ciò che auspicano i residenti sono dispositivi che possano rallentare la folle corsa delle motociclette e sbarre ai parcheggi. «Chiediamo che vengano trasformati in parcheggi a pagamento, automatizzati e quindi con una sbarra che blocchi il passaggio a chi non paga - prosegue un altro residente - siamo ostaggio di questi ragazzini. Io sono residente da più di trent’anni e una cosa del genere non si era mai vista. Fanno sali e scendi tra i parcheggi e la via Pindaro, infischiandosene delle persone, degli abitanti e delle automobili che transitano».

I residenti hanno fatto diversi esposti nel tempo e ogni week end sono costretti a chiamare la polizia o i carabinieri, «che vedono - aggiunge il residente - ma hanno le mani legate. Non possono fare nulla. Io mi rivolgo al presidente di circoscrizione e al Comune di interessarsi, chiudere il parcheggio e disporre dissuasori lungo la via Pindaro». I residenti nel tempo hanno provato a dialogare con le bande che hanno ormai preso possesso del parcheggio e della strada ma per tutta risposta «sono stato minacciato - racconta un abitante della via Pindaro - mi hanno accerchiato e minacciato a parole. Ho i video che ho registrato per tutelarmi. Non posso avere paura di stare a casa mia».