Controlli a Palermo sulla movida, multe per carenze igieniche e altre irregolarità a un locale di piazza Sant'Anna

Nuovi controlli eseguiti da polizia di Stato, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia municipale e tecnici dell’Asp nelle zone della movida a Palermo.

Riflettori puntati stavolta su piazza Sant’Anna. In un esercizio commerciale sono state riscontrate difformità dei locali rispetto alla planimetria con sanzione amministrativa di mille euro, carenze igienico sanitarie e violazioni e il mancato rispetto della normativa relativa all’autocontrollo Haccp con sanzione amministrativa di duemila euro.

In un altro esercizio sono state date prescrizioni per adeguamento carenze strutturali entro 10 giorni. Complessivamente, sono state identificate 206 persone, controllati 46 veicoli, accertate 3 violazioni del codice della strada per mancata revisione.