Sfiorata la tragedia a Bagheria, per il vento cade un albero e si abbatte su tre auto

In via Mattarella, a Bagheria, un albero è caduto su tre auto a causa del forte vento. Una era parcheggiata e due in movimento. Le forte raffiche hanno divelto anche una vicina insegna, che è caduta a terra.

Non si registrano danni a persone: i proprietari delle auto sono usciti indenni dagli autoveicoli. Sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e i poliziotti del vicino commissariato di via La Masa, che hanno messo la zona in sicurezza. L’amministrazione comunale si è attivata per verificare lo stato di salute degli automobilisti. Sul posto sono intervenuti.

Foto Il Pungolo Bagheria