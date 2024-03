Paura alla Kalsa a Palermo, rogo divora un appartamento: immobile evacuato

Paura ieri sera a Palermo, in via Montesanto, alla Kalsa, dove sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che si era sviluppato in un appartamento.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa un’ora prima di estinguere completamente il rogo.

Diverse squadre sono intervenute al civico 33 a causa di un incendio che si è sviluppato in un appartamento al secondo piano.

A causa della notevole presenza dei fumi della combustione l'intero immobile è stato evacuato, alcuni degli occupanti sono stati affidati alle cure del personale del 118 intervenuto. Presente anche personale della polizia

Le cause del rogo sono in fase di valutazione.