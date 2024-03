Ragusa, investito da un'auto mentre attraversa: anziano in gravi condizioni

Incidente stradale a Ragusa, dove un pedone di ottantuno anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito. A travolgerlo, mentre stava attraversando in viale delle Americhe, è stato un automobilista che dopo l'impatto ha chiamato i soccorsi.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato l'anziano in gravi condizioni. Lo scontro si è infatti rivelato molto violento: l'uomo è finito sull'asfalto battendo la testa.

È stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. L'anziano è stato ricoverato al Giovanni Paolo II ed è in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Pochi mesi fa, sempre a Ragusa, un altro anziano ha perso la vita dopo un incidente simile: G.P., di 87 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto nei pressi della cattedrale, in corso Italia.

L'anziano, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, aveva riportato diverse fratture e lesioni, che si sono rivelate fatali. Alla guida dell'auto c'era una donna di 38 anni, che aveva soccorso l'uomo chiamando i sanitari del 118. Soccorsi che si erano rivelati particolarmente difficile, visto che il pedone era rimasto incastrato tra l'aiuola e l'auto, tanto che era stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.