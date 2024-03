Furgone di una ditta di Santa Cristina Gela rubato e incendiato: c'è l'ombra dell'intimidazione

Prima il furto, poi l'incendio. A finire nel mirino, il furgone di una ditta di Santa Cristina Gela che si occupa del commercio e del trasporto di animali destinati al macello. Il mezzo è stato rubato ad Altofonte, poi sono partite le ricerche dei carabinieri, che hanno individuato l'Iveco Daily a Misilmeri: è stato dato alle fiamme e abbandonato. Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti i vigili del fuoco e sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili.

Gli investigatori hanno nel fattempo rintracciato e ascoltato i proprietari, l'ipotesi è di una intimidazione, ma i contorni della vicenda sono ancora in fase di accertamento. Un episodio simile si era verificato a fine gennaio in provincia di Ragusa. In questo caso erano stati dati alle fiamme i furgoni di una ditta di onoranze funebri. Il grosso incendio era divampato in corso Duca degli Abruzzi, dove i due mezzi erano parcheggiati: uno è andato completamente distrutto, l'altro ha riportato gravi danni. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto era arrivata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale.