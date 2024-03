Terrasini in lacrime per la morte del gioielliere amato da tutti, il sindaco: «Grande imprenditore che si impegnava per la comunità»

Terrasini piange Gianni Lo Piccolo, titolare della storica gioielleria che si trova in piazza Duomo, morto in seguito a una malattia. La comunità si stringe in queste ore attorno alla famiglia e lo ricorda per il suo grande impegno nel sociale e per la sua grande disponibilità. Gli amici e i clienti di una vita hanno anche condiviso sui social decine di messaggi dedicati a Lo Piccolo, descritto come un uomo generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri.

Tra i tanti messaggi c'è quello del sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci: «Vogliamo stringerci accanto alla moglie Elsa, ai figli, ai familiari e agli amici tutti per la scomparsa del nostro concittadino, stimato e apprezzato gioielliere, tolto alla nostra comunità da una rapida e irreversibile brutta malattia. Ma Gianni Lo Piccolo non è stato solo un grandissimo imprenditore, le sue grandi doti umane e caratteriali lo hanno portato ad un impegno sempre vivo nella nostra comunità, nel sociale, nello sport (nel calcio e nel tennis). Lo ricordo socio fondatore e componente attivo all’interno del circolo Kennedy - scrive il primo cittadino - e negli ultimi anni era stato tra i soci fondatori del comitato di Santa Rita. Sempre con il sorriso tra le labbra e il suo spirito gioviale. Più volte nel corso degli anni ho avuto modo di conoscere una persona che amava il suo paese, e voglio ringraziarlo ora per tutti i consigli concreti e gli incoraggiamenti che non mancava mai di darmi. Ciao Gianni, ci mancherai!».